2021 Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610127
200610127 | Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200610127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 26+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 351,01397
Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 391,52565
Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 62591
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610127
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 351,01397
Tavan Puan: 391,52565
Başarı Sıralaması: 62591
Kontenjan 2020 – 2021 : 26+0
Yerleşen 2020 – 2021: 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,74683
Tavan Puan: 376,19341
Başarı Sıralaması: 76431
Kontenjan 2019: 20+0
Yerleşen 2019: 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,53177
Tavan Puan: 361,47804
Başarı Sıralaması : 67200
Kontenjan 2018 : 16+0
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,04025
Tavan Puan: 388,11200
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 60156
Kontenjan 2017 : 14+0
Yerleşen 2017 : 14
Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.