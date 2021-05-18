2021 Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101810132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101810132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bayburt Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 288,9423

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 364,19435

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 267341

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101810132

ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bayburt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,9423

Tavan Puan: 364,19435

Başarı Sıralaması: 267341

Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5

Yerleşen 2020 – 2021: 175

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,73791

Tavan Puan: 360,53308

Başarı Sıralaması: 225064

Kontenjan 2019: 180+5

Yerleşen 2019: 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,77151

Tavan Puan: 369,47193

Başarı Sıralaması : 183000

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 185

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,37553

Tavan Puan: 412,63685

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 112196

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.