2021 Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101810132
101810132 | Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bayburt ilimizde yer alan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bayburt Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bayburt ilinde bulunan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101810132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bayburt Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bayburt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 288,9423
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 364,19435
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 267341
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101810132
ÜNİVERSİTE: Bayburt Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bayburt
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 288,9423
Tavan Puan: 364,19435
Başarı Sıralaması: 267341
Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5
Yerleşen 2020 – 2021: 175
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,73791
Tavan Puan: 360,53308
Başarı Sıralaması: 225064
Kontenjan 2019: 180+5
Yerleşen 2019: 185
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,77151
Tavan Puan: 369,47193
Başarı Sıralaması : 183000
Kontenjan 2018 : 180+5
Yerleşen 2018 : 185
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,37553
Tavan Puan: 412,63685
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 112196
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.