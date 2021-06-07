2021 Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102090088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 102090088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , İç Mekan Tasarımı Bölümü , Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 193,28824

Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1667341

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090088

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,28824

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1667341

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---