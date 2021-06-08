2021 Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050418
102050418 | Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 102050418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bingöl Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 219,40094
Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---
Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1308671
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102050418
ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi
FAKÜLTE: Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bingöl
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 219,40094
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1308671
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,04984
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1222341
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62