2021 Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1045510082021 Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061505382021 Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061703842021 Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061503712021 Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061506622021 Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1094901782021 Balıkesir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1015515022021 Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1045509732021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1079505542021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107370794
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050418

2021 Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050418

102050418 | Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050418

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bingöl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl  ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi     Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü tercih kod numarası 102050418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü , Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban Puanı: 219,40094

Bingöl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1308671

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050418   

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,40094

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1308671

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,04984

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1222341

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT