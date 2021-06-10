2021 Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050436

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 102050436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 213,6339

Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1386574

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050436

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,6339

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1386574

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,21163

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1319249

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47