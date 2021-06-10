2021 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1015515382021 Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007516992021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125721762021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125529032021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3009900642021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3009500522021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3009900632021 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2065507542021 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2065501542021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203150661
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050436

2021 Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050436

102050436 | Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bingöl Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050436

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bingöl Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl  ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 102050436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 213,6339

Bingöl Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1386574

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050436   

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,6339

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1386574

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,21163

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1319249

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT