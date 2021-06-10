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2021 Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102090066

102090066 | Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102090066

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bingöl Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl  ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 102090066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 215,54875

Bingöl Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1360403

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090066   

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,54875

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1360403

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,45072

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1202067

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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