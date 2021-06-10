2021 Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102090066

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102090066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 215,54875

Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1360403

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090066

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,54875

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1360403

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,45072

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1202067

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21