2021 Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650838
207650838 | Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 207650838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi , Vakıf , Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 25 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 206,23911
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1489844
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650838
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 206,23911
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1489844
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,136
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1510614
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: Doldu-3