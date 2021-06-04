2021 Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650829

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 207650829 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 287,35336

Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 566910

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650829

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,35336

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 566910

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,33558

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 546936

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3