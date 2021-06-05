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2021 Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650353

207650353 | Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650353

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Biruni Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Biruni Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 207650353 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi   , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 279,07528

Biruni Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 634978

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650353   

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 279,07528

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 634978

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,14933

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  548534

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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