2021 Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650035

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207650035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 330,60736

Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 310482

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650035

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,60736

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 310482

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,10189

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 333874

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: Doldu-8