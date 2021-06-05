2021 Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650885
207650885 | Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207650885 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 51 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 245,01996
Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---
Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 985506
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650885
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 245,01996
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 985506
Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 51
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,24444
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1134784
Kontenjan 2019: 56+0
Yerleşen 2019: Doldu-56