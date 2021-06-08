2021 Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650326

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 207650326 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 264,94169

Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 766268

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650326

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 264,94169

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 766268

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,8138

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 726676

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4