2021 Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650908

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 207650908 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 30 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 210,94513

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1423649

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650908

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,94513

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1423649

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 187,9323

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1723089

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3