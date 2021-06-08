2021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069713472021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069516522021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069514582021 Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089523082021 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1033503962021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111550724Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına flaş yanıt: Sadece 3 soru...2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1004513488 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Kaçıranlar için Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle Kanal D'deCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BioNTech açıklaması: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650538

2021 Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650538

207650538 | Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650538

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Biruni Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü tercih kod numarası 207650538 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi   , Vakıf , İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Taban Puanı: 309,72853

Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 415039

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650538   

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,72853

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 415039

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,87285

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  356219

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT