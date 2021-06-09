2021 Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2045904772021 Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2045904762021 Nişantaşı Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2045514672021 Beykent Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2007533762021 Beykent Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2007533582021 Biruni Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650918Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2021 Çarşamba2021 Beykent Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2007519982021 Beykent Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2007516982021 Biruni Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650635
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2021 Biruni Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650635

207650635 | Biruni Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Biruni Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650635

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Biruni Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Biruni Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 207650635 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi   , Vakıf , Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 293,34235

Biruni Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 521751

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650635   

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,34235

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 521751

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,2097

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  468631

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

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