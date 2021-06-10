2021 Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 207650256

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 207650256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 304,11227

Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 448812

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650256

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,11227

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 448812

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,57576

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 451667

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: Doldu-7