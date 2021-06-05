2021 Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150365
102150365 | Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102150365 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bitlis Eren Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Adilcevaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 201,89684
Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1552286
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102150365
ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi
FAKÜLTE: Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bitlis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 201,89684
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1552286
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198,02855
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1603685
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31