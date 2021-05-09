2021 Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201050719

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 201050719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 289,66739

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 320,95383

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 338230

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050719

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,66739

Tavan Puan: 320,95383

Başarı Sıralaması: 338230

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,41937

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 249872

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,39905

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 395000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,37984

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 177742

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.