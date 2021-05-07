2021 Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110695
201110695 | Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201110695 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 52+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 404,02537
Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 421,67445
Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 31319
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201110695
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 404,02537
Tavan Puan: 421,67445
Başarı Sıralaması: 31319
Kontenjan 2020 – 2021 : 52+0
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,71509
Tavan Puan: 399,85639
Başarı Sıralaması: 42993
Kontenjan 2019: 55+0
Yerleşen 2019: 55
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 369,69116
Tavan Puan: 404,64623
Başarı Sıralaması : 45100
Kontenjan 2018 : 55+0
Yerleşen 2018 : 55
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,18587
Tavan Puan: 430,35537
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 27372
Kontenjan 2017 : 50+0
Yerleşen 2017 : 50
Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.