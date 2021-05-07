2021 Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110695

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201110695 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 52+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 404,02537

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 421,67445

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 31319

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110695

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 404,02537

Tavan Puan: 421,67445

Başarı Sıralaması: 31319

Kontenjan 2020 – 2021 : 52+0

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,71509

Tavan Puan: 399,85639

Başarı Sıralaması: 42993

Kontenjan 2019: 55+0

Yerleşen 2019: 55

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,69116

Tavan Puan: 404,64623

Başarı Sıralaması : 45100

Kontenjan 2018 : 55+0

Yerleşen 2018 : 55

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,18587

Tavan Puan: 430,35537

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 27372

Kontenjan 2017 : 50+0

Yerleşen 2017 : 50

Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.