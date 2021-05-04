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2021 Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110765

201110765 | Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110765

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankaya Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 201110765 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 257,28652

Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 313,21612

Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 392653

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110765   

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,28652

Tavan Puan: 313,21612

Başarı Sıralaması: 392653

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,80157

Tavan Puan: 277,48955

Başarı Sıralaması:  382207

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 249,49134

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,84902

Tavan Puan: 255,72251

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  286256

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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