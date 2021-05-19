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2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102890051

102890051 | Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102890051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 102890051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 267,23988

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 316,78028

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 389340

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890051   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 267,23988

Tavan Puan: 316,78028

Başarı Sıralaması: 389340

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,47475

Tavan Puan: 312,15501

Başarı Sıralaması:  282174

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,78386

Tavan Puan: 317,40623

Başarı Sıralaması :  241000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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