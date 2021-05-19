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2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102810262

102810262 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102810262

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Sinema ve Televizyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü tercih kod numarası 102810262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban Puanı: 239,68542

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Tavan Puan: 326,05602

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 579187

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102810262   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,68542

Tavan Puan: 326,05602

Başarı Sıralaması: 579187

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,13287

Tavan Puan: 406,08588

Başarı Sıralaması:  520160

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,17986

Tavan Puan: 293,85552

Başarı Sıralaması :  523000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,16256

Tavan Puan: 340,09654

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  264370

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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