2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102890068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 102890068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı Bölümü , Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 231,05484

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1154812

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890068

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,05484

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1154812

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,04052

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1293604

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41