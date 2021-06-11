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2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102890068

102890068 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102890068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankırı Karatekin Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi     Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Yaşlı Bakımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü tercih kod numarası 102890068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   , Devlet , Yaşlı Bakımı  Bölümü , Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban Puanı: 231,05484

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1154812

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890068   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi  

FAKÜLTE: Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,05484

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1154812

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,04052

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1293604

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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