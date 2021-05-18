2021 Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910667

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 102910667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , İletişim Bilimleri Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bilimleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İletişim Bilimleri Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 283,4041

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 406,21947

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 296270

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910667

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,4041

Tavan Puan: 406,21947

Başarı Sıralaması: 296270

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,8598

Tavan Puan: 385,58171

Başarı Sıralaması: 296755

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,31523

Tavan Puan: 426,45324

Başarı Sıralaması : 326000

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,94809

Tavan Puan: 389,82499

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 179844

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.