2021 Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910667
102910667 | Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 102910667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , İletişim Bilimleri Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bilimleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İletişim Bilimleri Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 283,4041
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 406,21947
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 296270
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910667
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,4041
Tavan Puan: 406,21947
Başarı Sıralaması: 296270
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,8598
Tavan Puan: 385,58171
Başarı Sıralaması: 296755
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 281,31523
Tavan Puan: 426,45324
Başarı Sıralaması : 326000
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 67
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,94809
Tavan Puan: 389,82499
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 179844
Kontenjan 2017 : 65+2
Yerleşen 2017 : 67
Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.