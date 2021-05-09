2021 Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910525
102910525 | Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 102910525 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 267,22476
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tavan Puan: 318,60805
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 462000
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910525
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,22476
Tavan Puan: 318,60805
Başarı Sıralaması: 462000
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,52385
Tavan Puan: 348,72932
Başarı Sıralaması: 461569
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: 47
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,82591
Tavan Puan: 311,32387
Başarı Sıralaması : 490000
Kontenjan 2018 : 45+2
Yerleşen 2018 : 47
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,83678
Tavan Puan: 314,46521
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 293074
Kontenjan 2017 : 45+2
Yerleşen 2017 : 47
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.