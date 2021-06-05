2021 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 103050151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 273,20592

Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 686821

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050151

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,20592

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 686821

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,0998

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 691752

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57