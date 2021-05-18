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2021 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010143

103010143 | Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dicle Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 103010143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 350+9 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 359 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 323,51525

Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 434,85186

Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 128068

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010143   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 323,51525

Tavan Puan: 434,85186

Başarı Sıralaması: 128068

Kontenjan 2020 – 2021 : 350+9

Yerleşen 2020 – 2021: 359

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,63349

Tavan Puan: 433,33662

Başarı Sıralaması:  127218

Kontenjan 2019:  400+10

Yerleşen 2019: 410

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 333,48221

Tavan Puan: 415,82244

Başarı Sıralaması :  95600

Kontenjan 2018 :  300+8

Yerleşen 2018 : 308

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,52925

Tavan Puan: 431,81059

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  72172

Kontenjan 2017 :  300+8

Yerleşen 2017 : 308

taban-puan.jpg

Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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