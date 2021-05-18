2021 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010143
103010143 | Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103010143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 350+9 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 359 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 323,51525
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 434,85186
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 128068
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010143
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 323,51525
Tavan Puan: 434,85186
Başarı Sıralaması: 128068
Kontenjan 2020 – 2021 : 350+9
Yerleşen 2020 – 2021: 359
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,63349
Tavan Puan: 433,33662
Başarı Sıralaması: 127218
Kontenjan 2019: 400+10
Yerleşen 2019: 410
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 333,48221
Tavan Puan: 415,82244
Başarı Sıralaması : 95600
Kontenjan 2018 : 300+8
Yerleşen 2018 : 308
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,52925
Tavan Puan: 431,81059
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 72172
Kontenjan 2017 : 300+8
Yerleşen 2017 : 308
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.