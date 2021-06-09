2021 Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050512
103050512 | Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 103050512 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 219,40529
Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---
Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1308606
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103050512
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 219,40529
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1308606
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,04379
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1250985
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: Doldu-93