2021 Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050512

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 103050512 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 219,40529

Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1308606

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050512

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,40529

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1308606

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,04379

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1250985

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: Doldu-93