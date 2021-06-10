2021 Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050787

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 103050787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü , Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: 194,7607

Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1649972

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050787

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,7607

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1649972

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,53689

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1596091

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41