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2021 Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050787

103050787 | Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050787

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi     Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu   Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü tercih kod numarası 103050787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi   , Devlet , Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü , Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü Taban Puanı: 194,7607

Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1649972

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050787   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi  

FAKÜLTE: Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,7607

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1649972

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,53689

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1596091

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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