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2021 Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050451

103050451 | Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050451

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dicle Üniversitesi   Tohumculuk Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi     Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu   Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi   Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 103050451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi   Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi   Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi   , Devlet , Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü , Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tohumculuk Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi   Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 186,90446

Dicle Üniversitesi   Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi   Tohumculuk Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1720680

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050451   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi  

FAKÜLTE: Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 186,90446

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1720680

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 178,3063

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1750902

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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