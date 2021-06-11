2021 Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050451

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103050451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Tohumculuk Teknolojisi Bölümü , Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tohumculuk Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tohumculuk Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 186,90446

Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1720680

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050451

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 186,90446

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1720680

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 178,3063

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1750902

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52