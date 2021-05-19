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2021 Doğu Akdeniz Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300112454

300112454 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğu Akdeniz Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300112454

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 300112454 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 226,51649

Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 255,29286

Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 681030

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300112454   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,51649

Tavan Puan: 255,29286

Başarı Sıralaması: 681030

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 313,62269

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,22217

Tavan Puan: 300,43722

Başarı Sıralaması :  218000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,5357

Tavan Puan: 351,68406

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  177569

Kontenjan 2017 :  2+0

Yerleşen 2017 : 2

taban-puan.jpg

Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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