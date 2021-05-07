2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110334

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 300110334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 21+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 400,75999

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 405,99552

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 35325

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300110334

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,75999

Tavan Puan: 405,99552

Başarı Sıralaması: 35325

Kontenjan 2020 – 2021 : 21+0

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,14384

Tavan Puan: 398,30252

Başarı Sıralaması: 41321

Kontenjan 2019: 13+0

Yerleşen 2019: 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 370,65018

Tavan Puan: 386,64027

Başarı Sıralaması : 44000

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,90526

Tavan Puan: 415,86508

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 29280

Kontenjan 2017 : 18+0

Yerleşen 2017 : 18

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.