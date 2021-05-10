2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110449
300110449 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 300110449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , İktisat Bölümü , İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 229,61829
Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 293,66296
Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 765670
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300110449
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme ve Ekonomi Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 229,61829
Tavan Puan: 293,66296
Başarı Sıralaması: 765670
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 258,97345
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 222,14429
Tavan Puan: 235,69931
Başarı Sıralaması : 692000
Kontenjan 2018 : 2+0
Yerleşen 2018 : 2
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,23942
Tavan Puan: 285,25794
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 241647
Kontenjan 2017 : 2+0
Yerleşen 2017 : 2
Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.