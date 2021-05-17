2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300112675
300112675 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300112675 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 385,65908
Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 406,95877
Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 20950
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300112675
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,65908
Tavan Puan: 406,95877
Başarı Sıralaması: 20950
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,3984
Tavan Puan: 393,39664
Başarı Sıralaması: 24497
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 376,59741
Tavan Puan: 435,61802
Başarı Sıralaması : 23700
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 408,87001
Tavan Puan: 504,45176
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 21201
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.