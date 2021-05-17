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2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300112675

300112675 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300112675

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 300112675 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 385,65908

Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 406,95877

Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 20950

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300112675   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,65908

Tavan Puan: 406,95877

Başarı Sıralaması: 20950

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,3984

Tavan Puan: 393,39664

Başarı Sıralaması:  24497

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,59741

Tavan Puan: 435,61802

Başarı Sıralaması :  23700

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,87001

Tavan Puan: 504,45176

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  21201

Kontenjan 2017 :  7+0

Yerleşen 2017 : 7

taban-puan.jpg

Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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