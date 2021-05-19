2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300190401

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 300190401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 267,54591

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 430,54961

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 387459

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190401

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,54591

Tavan Puan: 430,54961

Başarı Sıralaması: 387459

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,63161

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 586741

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,97105

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 250000

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,67347

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 131990

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 2

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.