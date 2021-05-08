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2021 Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210782

201210782 | Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210782

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğuş Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201210782 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 63+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 385,52917

Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 407,30135

Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 58417

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201210782   

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,52917

Tavan Puan: 407,30135

Başarı Sıralaması: 58417

Kontenjan 2020 – 2021 : 63+0

Yerleşen 2020 – 2021: 63

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,38945

Tavan Puan: 372,85711

Başarı Sıralaması:  97494

Kontenjan 2019:  58+0

Yerleşen 2019: 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,1052

Tavan Puan: 363,79817

Başarı Sıralaması :  79300

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,28288

Tavan Puan: 402,42659

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  39088

Kontenjan 2017 :  7+0

Yerleşen 2017 : 7

taban-puan.jpg

Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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