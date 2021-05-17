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2021 Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201211047

201211047 | Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201211047

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   İletişim Bilimleri   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü tercih kod numarası 201211047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , İletişim Bilimleri   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bilimleri   Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında İletişim Bilimleri   Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Taban Puanı: 337,92796

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Tavan Puan: 359,87215

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Başarı Sıralaması: 89225

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201211047   

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,92796

Tavan Puan: 359,87215

Başarı Sıralaması: 89225

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,74285

Tavan Puan: 364,03986

Başarı Sıralaması:  76437

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 332,55978

Tavan Puan: 355,86395

Başarı Sıralaması :  98100

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,86472

Tavan Puan: 405,52058

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  105462

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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