2021 Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210234
201210234 | Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 201210234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 325,00739
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 336,09048
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 201135
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201210234
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,00739
Tavan Puan: 336,09048
Başarı Sıralaması: 201135
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0
Yerleşen 2020 – 2021: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,54345
Tavan Puan: 333,50659
Başarı Sıralaması: 149555
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 311,84182
Tavan Puan: 330,81659
Başarı Sıralaması : 151000
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 371,90848
Tavan Puan: 379,84337
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 72260
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.