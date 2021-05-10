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2021 Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201290281

201290281 | Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201290281

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201290281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 259,00178

Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 326,03211

Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 516858

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290281   

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,00178

Tavan Puan: 326,03211

Başarı Sıralaması: 516858

Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0

Yerleşen 2020 – 2021: 51

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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