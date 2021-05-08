2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103110672
103110672 | Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103110672 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 337,39765
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 375,64172
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 164828
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110672
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,39765
Tavan Puan: 375,64172
Başarı Sıralaması: 164828
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,07628
Tavan Puan: 391,56447
Başarı Sıralaması: 130546
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 319,0157
Tavan Puan: 362,52354
Başarı Sıralaması : 132000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,93103
Tavan Puan: 393,93106
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 96913
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.