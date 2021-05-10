2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1003107222021 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1047303132021 Çukurova Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 10291072810 Mayıs 2021 Resmi Gazete Kararları | Resmi Gazete'de bugün 10.05.20212021 Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910428Op. Dr. Zeynep Erdoğan, oğluyla işkence gördü! Kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü2021 Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1086104942021 Akdeniz Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 10079047110 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ2021 İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310188
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130076

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130076

103130076 | Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Ekonometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü tercih kod numarası 103130076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Ekonometri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Ekonometri Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban Puanı: 247,5826

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Tavan Puan: 303,68617

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Başarı Sıralaması: 602889

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103130076   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 247,5826

Tavan Puan: 303,68617

Başarı Sıralaması: 602889

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,69949

Tavan Puan: 261,52806

Başarı Sıralaması:  602799

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,52352

Tavan Puan: 257,60682

Başarı Sıralaması :  677000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,74363

Tavan Puan: 267,73249

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  289765

Kontenjan 2017 :  95+3

Yerleşen 2017 : 98

taban-puan.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT