2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü tercih kod numarası 103130076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Ekonometri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Ekonometri Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban Puanı: 247,5826

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Tavan Puan: 303,68617

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Başarı Sıralaması: 602889

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103130076

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 247,5826

Tavan Puan: 303,68617

Başarı Sıralaması: 602889

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,69949

Tavan Puan: 261,52806

Başarı Sıralaması: 602799

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,52352

Tavan Puan: 257,60682

Başarı Sıralaması : 677000

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,74363

Tavan Puan: 267,73249

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 289765

Kontenjan 2017 : 95+3

Yerleşen 2017 : 98

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.