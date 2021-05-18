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2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103111113

103111113 | Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103111113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Fotoğraf   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü tercih kod numarası 103111113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Fotoğraf   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf   Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Fotoğraf   Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü Taban Puanı: 327,29751

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü Tavan Puan: 380,42432

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü Başarı Sıralaması: 116926

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103111113   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,29751

Tavan Puan: 380,42432

Başarı Sıralaması: 116926

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,31792

Tavan Puan: 394,43284

Başarı Sıralaması:  125019

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 319,18327

Tavan Puan: 347,08504

Başarı Sıralaması :  139000

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,268

Tavan Puan: 393,61164

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  139894

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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