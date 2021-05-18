2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103111113
103111113 | Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü tercih kod numarası 103111113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Fotoğraf Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Fotoğraf Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban Puanı: 327,29751
Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Tavan Puan: 380,42432
Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başarı Sıralaması: 116926
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103111113
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 327,29751
Tavan Puan: 380,42432
Başarı Sıralaması: 116926
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,31792
Tavan Puan: 394,43284
Başarı Sıralaması: 125019
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 319,18327
Tavan Puan: 347,08504
Başarı Sıralaması : 139000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,268
Tavan Puan: 393,61164
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 139894
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.