2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103111016
103111016 | Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103111016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 303,37923
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 303,37923
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 200744
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103111016
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 303,37923
Tavan Puan: 303,37923
Başarı Sıralaması: 200744
Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0
Yerleşen 2020 – 2021: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,18042
Tavan Puan: 290,18042
Başarı Sıralaması: 323485
Kontenjan 2019: 1+0
Yerleşen 2019: 1
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: __
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 1+0
Yerleşen 2018 : 0
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,72434
Tavan Puan: 352,72434
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 103079
Kontenjan 2017 : 1+0
Yerleşen 2017 : 1
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.