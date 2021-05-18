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  3. 2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103111016

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103111016

103111016 | Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103111016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü tercih kod numarası 103111016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü Taban Puanı: 303,37923

Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü Tavan Puan: 303,37923

Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 200744

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103111016   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,37923

Tavan Puan: 303,37923

Başarı Sıralaması: 200744

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,18042

Tavan Puan: 290,18042

Başarı Sıralaması:  323485

Kontenjan 2019:  1+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: __

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  1+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,72434

Tavan Puan: 352,72434

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  103079

Kontenjan 2017 :  1+0

Yerleşen 2017 : 1

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Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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