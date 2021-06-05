2021 Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350757

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Arıcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü tercih kod numarası 103350757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Arıcılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arıcılık Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Arıcılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Puanı: 191,66619

Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1684606

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350757

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,66619

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1684606

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-17