2021 Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103490272

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103490272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 326,28269

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 369,26519

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 197223

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490272

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,28269

Tavan Puan: 369,26519

Başarı Sıralaması: 197223

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,56522

Tavan Puan: 352,37144

Başarı Sıralaması: 197186

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.