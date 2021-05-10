2021 Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103410757

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 103410757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 231,4256

Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 335,78304

Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 747307

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410757

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,4256

Tavan Puan: 335,78304

Başarı Sıralaması: 747307

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,94823

Tavan Puan: 282,33700

Başarı Sıralaması: 782800

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 358,11008

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 40

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,60938

Tavan Puan: 300,76758

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 440125

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.