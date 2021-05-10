2021 Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103410757
103410757 | Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 103410757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 231,4256
Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 335,78304
Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 747307
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410757
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 231,4256
Tavan Puan: 335,78304
Başarı Sıralaması: 747307
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,94823
Tavan Puan: 282,33700
Başarı Sıralaması: 782800
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 358,11008
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 40
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,60938
Tavan Puan: 300,76758
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 440125
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.