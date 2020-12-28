2021 emekli maaşları belli oldu mu? | En düşük emekli maaşı 2021 | Emekli maaşı 2021 ocak zammı

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun son toplantısının ardından gelecek zam oranları da belli oldu. v

Bu kapsamda emekli maaşlarına gelecek zam oranları da belli oldu. Peki 2021 emekli maaşları belli oldu mu? | En düşük emekli maaşı 2021 İşte emekli maaşı 2021 ocak zammı detayları...

2021 EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

2021 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI | EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2021

% 6.35 ZAMLI MAAŞ % 8 ZAMLI MAAŞ

1.500 TL



1.595,25 TL 1,722,35 TL

1.600 TL



1.701,60 TL 1,837,72 TL

1.800 TL



1.914,30 TL 2,067,44 TL

2.000 TL



2.127,00 TL 2,297,16 TL

2.200 TL



2.339,70 TL 2,526,87 TL

2.400 TL



2.556,00 TL 2,760,48 TL

2.600 TL



2.765,10 TL 2,986,30 TL

2.800 TL



2.977,80 TL 3,216,02 TL

3.000 TL



3.190,50 TL 3,445,74 TL

3.200 TL



3.403,20 TL 3,675,45 TL

3.400 TL



3.616,90 TL 3,906,25 TL

4.000 TL



4.254,00 TL 4,594,32 TL