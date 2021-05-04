2021 Erciyes Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510102

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 103510102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 247,5299

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 274,84553

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 437476

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510102

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,5299

Tavan Puan: 274,84553

Başarı Sıralaması: 437476

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,66013

Tavan Puan: 317,12842

Başarı Sıralaması: 426059

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 219,81704

Tavan Puan: 282,24462

Başarı Sıralaması : 417000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,29984

Tavan Puan: 276,93423

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 292890

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.