2021 Erciyes Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510102
103510102 | Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 103510102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 247,5299
Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 274,84553
Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 437476
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510102
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,5299
Tavan Puan: 274,84553
Başarı Sıralaması: 437476
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,66013
Tavan Puan: 317,12842
Başarı Sıralaması: 426059
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 219,81704
Tavan Puan: 282,24462
Başarı Sıralaması : 417000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,29984
Tavan Puan: 276,93423
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 292890
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.