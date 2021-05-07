2021 Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103510235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 421,93248

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 460,45219

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 16216

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510235

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,93248

Tavan Puan: 460,45219

Başarı Sıralaması: 16216

Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6

Yerleşen 2020 – 2021: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,80537

Tavan Puan: 455,76831

Başarı Sıralaması: 25109

Kontenjan 2019: 210+6

Yerleşen 2019: 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 386,84369

Tavan Puan: 459,39114

Başarı Sıralaması : 27800

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,06146

Tavan Puan: 454,72686

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 20767

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.