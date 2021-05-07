2021 Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510235
103510235 | Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103510235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 421,93248
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 460,45219
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 16216
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510235
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 421,93248
Tavan Puan: 460,45219
Başarı Sıralaması: 16216
Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6
Yerleşen 2020 – 2021: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,80537
Tavan Puan: 455,76831
Başarı Sıralaması: 25109
Kontenjan 2019: 210+6
Yerleşen 2019: 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 386,84369
Tavan Puan: 459,39114
Başarı Sıralaması : 27800
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,06146
Tavan Puan: 454,72686
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 20767
Kontenjan 2017 : 200+5
Yerleşen 2017 : 205
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.