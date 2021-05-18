2021 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530203

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103530203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 318,21091

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 358,39834

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 144939

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530203

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 318,21091

Tavan Puan: 358,39834

Başarı Sıralaması: 144939

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,5034

Tavan Puan: 373,31297

Başarı Sıralaması: 140692

Kontenjan 2019: 150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,82621

Tavan Puan: 400,44408

Başarı Sıralaması : 117000

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,96946

Tavan Puan: 388,13212

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 85580

Kontenjan 2017 : 160+4

Yerleşen 2017 : 164

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.