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2021 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530203

103530203 | Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530203

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erciyes Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 103530203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 318,21091

Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 358,39834

Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 144939

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530203   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 318,21091

Tavan Puan: 358,39834

Başarı Sıralaması: 144939

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,5034

Tavan Puan: 373,31297

Başarı Sıralaması:  140692

Kontenjan 2019:  150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,82621

Tavan Puan: 400,44408

Başarı Sıralaması :  117000

Kontenjan 2018 :  160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,96946

Tavan Puan: 388,13212

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  85580

Kontenjan 2017 :  160+4

Yerleşen 2017 : 164

taban-puan.jpg

Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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