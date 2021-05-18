2021 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530203
103530203 | Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103530203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 318,21091
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 358,39834
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 144939
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103530203
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 318,21091
Tavan Puan: 358,39834
Başarı Sıralaması: 144939
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,5034
Tavan Puan: 373,31297
Başarı Sıralaması: 140692
Kontenjan 2019: 150+4
Yerleşen 2019: 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,82621
Tavan Puan: 400,44408
Başarı Sıralaması : 117000
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,96946
Tavan Puan: 388,13212
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 85580
Kontenjan 2017 : 160+4
Yerleşen 2017 : 164
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.